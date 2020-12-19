أنا مثال يُحتذى به.. أول تعليق من نتنياهو بعد تلقيه لقاح كورونا.. فيديو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليكون أول إسرائيلي يجري تطعيمه باللقاح.





ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها: "تلقيت هذا المساء أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل. طلبت أن أكون أول من يتلقى التطعيم لأشكل مثالًا شخصيًا يحتذى به ولأشجع الإسرائيليين على التوجه لتلقي التطعيم. يمكننا التخلص من هذه الجائحة معًا وسنباشر بذلك فورًا. لديّ ثقة كبيرة في هذا اللقاح".





وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن نتنياهو، ووزير الصحة الإسرائيلي، يولي إلدشتاين، تلقيا لقاح فيروس كورونا في مركز شيبا الطبي بحضور 50 موظفًا طبيًا.





وأفاد صندوق التأمين الصحي الإسرائيلي، أمس، بأن المؤسسات الطبية الكبيرة في البلاد، فتحت تسجيل باب التطعيم ضد كوفيد-19، ليبدأ غد الأحد.





وذكر الصندوق، أنه سيتم نشر مراكز تطعيم مختصة في المدن الكبيرة، وسيتم إرسال حافلات صغيرة مجهزة خصيصا إلى المستوطنات الصغيرة.

وفي البداية، سيتم تطعيم الأطباء والعاملين في مراكز الشيخوخة، ثم الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة.