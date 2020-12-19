وزير التعليم : 94 % من طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان اليوم بدون شكاوى

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الاحصائيات الختامية لأعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان بنجاح في اليوم الرابع لإمتحانات اولى ثانوي التدريبية .
حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن ٩٤٪ من طلاب اولى ثانوي دخلوا اليوم على منصة الامتحان بنجاح ، مشيرًا إلى أن هذه النسبة محسوبة من اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الموجودين على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان اليوم السبت مقسمين كالتالي :
الفلسفة = ٦١١،٤٩٣ طالب
الفيزياء =٥٥٣،٥٨٢ طالب
الفيزياء (لغة انجليزية) = ٥٦،١٧١ طالب
الفيزياء (لغة فرنسية) = ١،٨٢٦ طالب
وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح عى منصة الامتحان اليوم بلغ ١،٢٢٣،٠٧٢ امتحان الكتروني.
وكان قد أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحانات التدريبية في مادتي الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - والفيزياء (ساعة ونصف)، عبر التابلت سواء من المدارس والمنازل برعاية ومتابعة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.