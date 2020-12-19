وزير التعليم : 94 % من طلاب أولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان اليوم بدون شكاوى

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الاحصائيات الختامية لأعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان بنجاح في اليوم الرابع لإمتحانات اولى ثانوي التدريبية .

حيث قال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن ٩٤٪؜ من طلاب اولى ثانوي دخلوا اليوم على منصة الامتحان بنجاح ، مشيرًا إلى أن هذه النسبة محسوبة من اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الموجودين على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان اليوم السبت مقسمين كالتالي :