الصحة العالمية تنصح المتخوفين من تناول لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تعدد اللقاحات وتباينها في أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات التي وصفها بأنها تشهد تقدمًا كبيرًا.





وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، أن طريقة تصنيع اللقاح تختلف من شركة لأخرى لكنها في النهاية تتفق على جهاز المناعة البشري وتعريفه بالفيروس إما بشكل فيروس مضاعف أو جزء من الفيروس في النهاية تعريف الجهاز المناعي به بشكل غير مضر، لكن تقوية الجهاز المناعي البشري وزيادة مقدرته على مقاومة الفيروس في حال الاصابة به".

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وواصل: "منظمة الصحة العالمية استخدمت عدة طرق بلغت 19 طريقة منها طريقة "إرسال الحامض النووي " أو ' MASNGER RNA" وهي تقنية حديثه وهي أول مرة تستخدم لكن هذا لا يعني أنها غير أمنة فطبقًا لكافة النظريات هي الاكثر أمانًا فهي وسيلة للتعريف الجيني للفيروس".





وحول كيفية نظرة المنظمة لكافة اللقاحات المطروحة قال: "التقييم يكون عبر أليتين أولها التقنية وكافة الشركات التي قامت بتصنيع اللقحات سواء أكانت طرق قديمة أو كلاسيكية أو حديثة هي طرق متفق عليها علميًا وتوافق معايير المنظمة لكن مدى فعالية اللقاح هو المعيار الثاني هو عامل مهم وهو ما تنتظره المنظمة من 4 لقاحات مثل فازير وغيرها ويتم الان مراجعة طرق التجارب السريريرية التي طبقت للتأكد من سلامتها وعدم ظهور أعراض جانبية على من تم تجربة اللقاح عليهم ومدة فعالية اللقاح وفقًا للبيانات المقدمة من الشركات للصحة العالمية".





وكشف خولي أن المنظمة تسلمت بالفعل تقارير من شركة فايزر ويتم الان مراجعتها بشكل دقيق قائلا: " اللقاحات المسموح بها تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية ولدينا أربع لقاحات انهت المرحة الثالثة من تجاربها من بينها فايزر ". كاشفًا أن هناك دولا لديها اآلية لاعتماد اللقاح دون الحاجة لمنظمة الصحة العالمية .





وأشار إلى أن ما يشاع عن أعراض جانبية نجمت عن لقاح فايزر غير حقيقي: "لم يتم الإعلان عن أعراض جانبية خطيرة للقاح". ‏منوها بأن آليات توزيع اللقاحات واولوية حصول الدول الغنية عليها "من مصلحة الدول الغنية حصول الدول النامية على لقاح كورونا لتجربته على الجميع".





‏وكشف أن اللقاح فايزر ستعلن المنظمة نتيجة مراجعته خلال الاسابيع القادمة ضمن اربعة لقاحات في غضون أسبوعين ثم يعقبه اللقاحات الاخرى".





وحول تقدم اللقاح الصيني "سينوفارم" باوراق أبحاثه للمنظمة قال: "حتى الان لم يتم لانهم في المرحلة الثانية ولم يتم إنتهايؤها حتى الان".





ونصح المتخوفين من اللقاح قائلا: "الفاكسين هو الوسيلة الاكثر فعالية وأمانًا للواقة من العدوى وأيًا كان الفاكسين الذي سيتم اعتماده سواء من المنظمات المحلية للدول او العالمية بالاضافة للمنظمة .. لكن اللقاح ليس السبيل إلى إلغاء الاجراءات الاحترازية ويجب الالتزام بها حتى يتم تحقق مناعة القطيع عبر التلقيح".



