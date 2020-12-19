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عدد مشتركيه مليون .. حقائق خطيرة عن تطبيق تيليجرام.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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أسامة علي
حذر مصطفى أبو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات،من تطبيق "تليجرام"، بسبب عدم معرفة مصادر تمويله،لافتا إلى أن عدد المشتركين فيه حوالى 400 مليون شخص حول العالم.
 
وأضاف أبو جمرة خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،تقديم رانيا هاشم، أن كافة التطبيقات تجمع المعلومات عن مستخدميها وتحركاتهم، لافتا إلى أن الخاصية الجديدة للتليجرام تساهم فى التحرش بالآخرين.

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات،أنه يمكن غلق خاصية التليجرام الجديدة التى تكشف أرقام التليفونات من الضبط.

وكشف أبو جمرة، أن صاحب اختراع التلجيرام مهندس مجهول صمم ايضا برنامج  يسمى "vk"، وهو برنامج ممثال للفيس بوك يستخدم فى روسيا.

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