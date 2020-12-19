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فن

بعد الفوز بـ 7 أهداف .. موقع ليفربول يحتفل على أنغام أغنية كارمن سليمان لينا رقصة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:59 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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أحمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمى لنادى ليفربول عبر فيسبوك صورة تجمع لاعب كرة القدم محمد صلاح مع اللاعب أوكسليد تشامبرلين وهما يحتفلان بعد فوز ناديهم بـ 7 اهداف على كريستال بالاس. 

واختار الموقع اغنية الفنانة كارمن سليمان التى تحمل اسم "لينا رقصة" التى تم طرحها منذ ايام قليلة. 

تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا.. يا روح قلبي.. يا أغلى الناس.. معقولة حلاوتك دي.. بدوب في إيديك.. من الإحساس".

ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى.. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة.. من غير ما أشوفك فيها.. هو انت هتيجي كام مرة.. في العمر يا روحي غير مرة.. وانا عايزة أتمتع بيها".

"ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة.. مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كده خالصة.. ولينا رقصة.. لينا رقصة.. أنا وانت مفيش حاجه ناقصة.. مزيكا وفرحة كبيرة.. خلصانة يا حبيبي كده خالصة.. ولينا رقصة".

أغنية "لينا رقصة" من إخراج مصطفى عامر وكلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال الحمداوي.
بعد الفوز بـ 7 أهداف .. موقع ليفربول يحتفل على أنغام أغنية كارمن سليمان لينا رقصة
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