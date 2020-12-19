ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المسامح كريم.. حمو بيكا يوجه رسالة اعتذار جديدة لـ هاني شاكر.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:17 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
محمد بدران
أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر ولأعضاء المجلس.

وظهر بيكا في مقطع فيديو من داخل مقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".


وقال حمو بيكا: "أنا بعتذر للأستاذ هانى شاكر انت قلبك كبير وعايزك تسامحني، وتابع أنا قدمت طلب عشان تسامحوني، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس، والمسامح كريم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، تقدمت ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين فى الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نظر محاكمة حمو بيكا في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر

بتهمة سب وقذف هاني شاكر.. حبس حمو بيكا عامين مع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه

شتم هاني شاكر.. أول تعليق من حمو بيكا على الحكم بـ حبسه عامين

هاني شاكر: حبس حمو بيكا دليل على مكانة وهيبة نقابة الموسيقيين

أخبار الفن.. أول تعليق من حمو بيكا على حكم حبسه عامين.. سر بكاء بشرى.. موقف دينا الشربينى الغريب .. أزمة أحمد ماهر

بعد حكم حبسه عامين.. الجمهور يبحث عن حمو بيكا

ترشيحاتنا

متى يقال دعاء الاستفتاح وما صيغته وحكم من تركه؟

طبيب المنتخب يكشف حقيقة وجود مؤامرة على فراعنة الشباب ..فيديو

صالح جمعة: كنت قريبا من الانضمام للزمالك ومرتضى سبب تعطيل الصفقة.. فيديو

يوتيوبر يكشف آلية الحصول على الأرباح.. وكم تساوي المليون مشاهدة بالدولار.. فيديو

وتتوالى القفزة| الصحة: تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور