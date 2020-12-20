التصريح بدفن جثة ضابط شرطة لقى مصرعه في حادث بطريق شبرا بنها

أمرت نيابة طوخ بالتصريح بدفن جثة ضابط شرطة لقى مصرعه فى انقلاب سيارة بطريق شبرا بنها - الحر بعد مناظرة الطب الشرعي، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث وانتظار المعمل الفني لفحص السيارة وبيان صلاحيتها الفنية.





تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة ملاكي في اتجاه بنها بطريق شبرا بنها - الحر وأسفر الحادث عن وفاة الملازم أول السيد عابد محمد 23 عاما مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقل جثة المتوفي لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض حادث العثور على طفل رضيع وسط القمامة بمفرده بأحد الشوارع بمدينة شبين القناطر، حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى شبين القناطر العام لرعايته والبحث عن أهليته.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر بتلقيه بلاغا بالعثور على طفل وسط القمامة والبرد بمفرده وعلى الفور تم التحفظ على الطفل ونقله الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة.





وكان عدد من مستخدمي موقع فيسبوك على صفحات مدينة شبين القناطر قد نشروا صور لرضيع تم العثور عليه وسط القمامة.





وقال أحد رواد التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك إن الطفل تم العثور عليه وسط القمامة وتم تحويله لحضانات مستشفي شبين القناطر العام، مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة للوصول لأهليته ليتم التعرف عليه.





من جانبها قرّرت نيابة القناطر الخيرية استعجال تقرير خط نجدة الطفل بالقليوبية في واقعة تحرش مسن بطفلة عمرها 4 سنوات بإحدى قرى القناطر.





وكشف مصدر قضائى أن تقرير خط نجدة الطفل أوصى بإقرار جدة الطفلة برعايتها وحمايتها وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي وأن هذا التقرير يتم رفعه من فرع القليوبية إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة وترسله على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه بلاغا من ن.ع.ع 54 عاما ربة منزل وبصحبتها حفيدتها لنجلتها الطفلة هـ.م.ب، 4 سنوات ومقيمة طرفها نظرا لانفصال والديها.