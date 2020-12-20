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اقتصاد

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
يستعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم الأحد 13-12-2020، حيث، يتراوح متوسط الأسعار بالشركات بين 720 جنيها و800 جنيه للطن.


وينشر "صدى البلد"، أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، وأسمنت قنا.

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأـسمنت 800 جنيه للطن المسلح و755 جنيهًا للنصر، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيه للطن، ومصر بني سويف 758 جنيهًا للطن، وسجل في السويس للأسمنت 790 جنيهًا للطن، وحلوان 795 جنيهًا للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
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