إيران: جاهزون لفتح الجحيم على أمريكا وإسرائيل بالثواني الأولى لعودة الحرب

ذكرت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر لها أن إيران جاهزة تماما لاحتمال استئناف الحرب ولديها أوراق جديدة للجولة القادمة من المعركة.

أفادت تسنيم نقلا عن مصادر أن إيران مستعدة لجولة محتملة من الحرب مع الاقتراب من الساعات الأخيرة لمهلة وقف إطلاق النار.

كشفت تسنيم عن مصادر لها أن إيران توقعت في الأسبوعين الماضيين احتمال استئناف الحرب ونقلت تجهيزات عسكرية وحددت أهدافا جديدة ولهذا، فإيران جاهزة لخلق جحيم للولايات المتحدة وإسرائيل منذ الثواني الأولى من العودة المحتملة للحرب.

أردفت تسنيم: حركة الملاحة البحرية تخضع لرقابة مشددة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ولن يسمح بعبور السفن مضيق هرمز لحين توفر الضمانات لرفع الحصار البحري عن إيران بشكل كامل.