أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم الأحد 20-12-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاحد
سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا..وزيرة التخطيط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في خطة التنمية المستدامة 2030
وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاحد
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاحد
سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا..وزيرة التخطيط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في خطة التنمية المستدامة 2030
وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاحد
سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.