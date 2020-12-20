أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر اليوم الأحد 20-12-2020

اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاحد



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وسجل الفرنك السويسرى 17.65 جنيه للشراء و 17.83 جنيه للبيع .





وسجلت كورنا سويدية 1.87 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاحد



سجل ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و 15.28 جنيه للبيع .



وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.





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ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث لبنك مصر .استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الاحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .سجل سعر اليورو 19.06 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع .وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.10 جنيه للشراء و 21.44 جنيه للبيع.