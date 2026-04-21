مدرجة ضمن قوائم العقوبات.. الحرب الأمريكية تعلن اعترض الناقلة “إم تي تيفاني”

ذكرت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتنا اعترضت الناقلة إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات ولم تكن ترفع علم أي دولة.

وأضافت وزارة الحرب الأمريكية أن قواتنا اعتلت الناقلة إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات.

وأضافت وزارة الحرب الأمريكية: عملية الاعتراض وقعت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ و سنواصل جهودنا لإنفاذ القانون لتعطيل الشبكات غير المشروعة ولاعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعما ماديا لإيران.

وأكدت وزارة الحرب الأمريكية أن المياه الدولية ليست ملاذا آمنا للسفن الخاضعة للعقوبات على إيران.

وشددت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون): سنواصل حرمان الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة والتحرك في النطاق البحري.