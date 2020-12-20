ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة توتنهام أمام ليستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
توتنهام
توتنهام
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.


وتذاع مباراة توتنهام أمام منافسه ليستر سيتي اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.


ومن المتوقع أن يبدأ توتنهام المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: ألدفريلد - داير- أورييه - ريليجيون

الوسط: سيسوكو - هوبيرج - لو سيلسو

الهجوم: سون هيونج مين - كين - بيرجوين


بينما من المتوقع أن يبدأ فريق ليستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى: كاسبر شمايكيل.

الدفاع: ويسلي فوفانا- جوني إيفينز- كريستيان فوكس

الوسط الدفاعي: ميندي- جيمس جوستين

الوسط الهجومي: جيمس ماديسون- يوري تيلمناس- جينجيز أوندر- بارنز

الهجوم: جيمي فاردي


ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعدما تنازل عن الصدارة لصالح ليفربول حامل اللقب.


وخسر توتنهام أمام منافسه ليفربول بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" الجولة الماضية، وارتقى الريدز من خلالها صدارة جدول الترتيب.


ويتطلع توتنهام لاستعادة توازنه سريعا، عبر مواجهته أمام ليستر سيتي، الذي خسر على ملعبه من إيفرتون 2-0، في الجولة الأخيرة.


وقال مورينيو قبل مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي: "أحب كل شيء في كرة القدم، أحب الهجمات المنظمة وكثرة التمريرات والدفاع بطرق شتى".


وتابع: "وسائل الإعلام تحب كلمة الاستحواذ والإحصاءات، دون الانتباه لبعض الاعتبارات المهمة المرتبطة بأدوار اللاعبين".


وأضاف: "الإحصاءات هي في الكثير من الأحيان، شيء ثمين للغاية، لكن لا يتم التعامل معها بصورة مناسبة، ومن ثم فهي لا تقدم الكثير، ما تقدمه هو عدد الأهداف التي أحرزتها وعدد الفرص التي صنعها الفريق، يمكن أن تحقق نصف الاستحواذ وتحرز عددا أكبر من الأهداف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مباراة كرواتيا والسويد في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وبولندا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياض محرز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام بيرنلى بالدورى الإنجليزي

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بـ ثلاثية

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. أشيمبونج يرفض التفاوض مع الزمالك ويهدد بالتصعيد

المرور: إعادة فتح طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

يوتيوبر يكشف آلية الحصول على الأرباح.. وكم تساوي المليون مشاهدة بالدولار.. فيديو

دعاء لسعادة القلب .. واظب عليه وقت الضيق

الأرصاد: بدء فصل الشتاء رسميا وجغرافيا غدا الاثنين.. فيديو

Advertisements

بسبب كورونا.. الأهلي يعلن غياب موسيمانى عن رحلة النيجر

لا توجد رغبة في بقائه.. خالد الغندور على رادار الرحيل عن قناة الزمالك

المصري بيج رامي .. أفضل لاعب كمال أجسام في العالم يهزم الأمريكان ويفوز بذهبية مستر أولمبيا و400 ألف دولار

ملوك الكرة.. صلاح وميسي وكلوب يواصلون تدمير الأرقام القياسية

نصائح الخطيب لـ صالح جمعة.. لا أريد تكرار تجربة محمد عباس

أخبار الرياضة.. بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا.. أزمة جديدة في الزمالك.. نصائح الخطيب لصالح جمعة..إصابة عضو إدارة الأهلي بكورونا

صحفي إنجليزي: لا توجد أزمة بين صلاح وكلوب بسبب دكة البدلاء

الأزمة تشتعل.. أشيمبونج يرفض التفاوض مع الزمالك ويهدد بالتصعيد

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

الاتحاد السعودي يحدد موعد قمة الهلال والنصر في كأس السوبر

يانكون: ثلاثي حراس الأهلي مؤهل للمنتخب وعلي لطفي ينقصه شيء واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها

بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020