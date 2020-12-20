استغاثة من شارع شبرا: مش عارفين نمشى من الباعة الجائلين

أرسل القارئ أحمد عوض، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررًا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا بحي الساحل.





وقال "عوض" في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا بالإضافة الي انتشار عربات الاكل التي تقوم بسرقة تيار الكهرباء من أعمدة الإنارة.





وأوضح أحمد عوض في شكواه أن الباعة الجائلين يقومون بعمل زحام كبير بالمنطقة ويقومون بإعاقة المارة والسيارات ويشوهون المظهر الحضاري للمنطقة .





وأوضح أنه تقدم بشكاوى ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفةً بسكان المنطقة.





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