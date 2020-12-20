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بين الناس

استغاثة من شارع شبرا: مش عارفين نمشى من الباعة الجائلين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ أحمد عوض، شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررًا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا بحي الساحل.


وقال "عوض" في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا بالإضافة الي انتشار عربات الاكل التي تقوم بسرقة تيار الكهرباء من أعمدة الإنارة.


وأوضح أحمد عوض في شكواه أن الباعة الجائلين يقومون بعمل زحام كبير بالمنطقة ويقومون بإعاقة المارة والسيارات ويشوهون المظهر الحضاري للمنطقة .


وأوضح أنه تقدم بشكاوى ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفةً بسكان المنطقة


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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