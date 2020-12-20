ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يفتح تحقيقا موسعا بشأن أحداث منتخب مصر للشباب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:20 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق شامل بشأن ما حدث مع منتخب الشباب فى تونس وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين صفوف الفراعنة الصغار.


وقال الدكتور أشرف صبحى إنه تم التواصل مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، وتم إبلاغه بإجراء تحقيق موسع بشأن منتخب الشباب وأسباب انتشار كورونا والتى تسببت فى عدم استكمال بطولة شمال أفريقيا.


وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب مساء أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا، بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني وعامل المهمات.


ومن المقرر أن يسمح للاعبين الـ13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.


على الجانب الآخر، هاجم الإعلامى أحمد شوبير، قرار الاتحاد الدولى (الفيفا) بتعيين لجنة ثلاثية برئاسة المهندس أحمد مجاهد لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "الفيفا وضع بندا فى اللائحة يتيح له إقامة انتخابات الجبلاية فى أى وقت، أعرف أحمد حسام عوض والشواربى منذ فترة طويلة وأثق فيهما كثيرا، وأحمد مجاهد عشرة عمر ونختلف كثيرا ولكن خلافى الحالى هو المبادئ، فلقد فوجئنا بخطابين متضاربين من الفيفا بتاريخ 16 ديسمبر".

وأضاف: "الخطاب الأول جاء للجنة الأولمبية وأخبر الفيفا هشام حطب برغبتهم فى إجراء تعديل على اللجنة الخماسية لتصبح ثلاثية ووصل فى الواحدة ظهرًا".


وتابع: "ثم جاء خطاب آخر فى نفس اليوم ليلا من فاطمة ساموراى أن هناك لجنة جديدة سوف تدير الجبلاية بمنتهى الغرابة".

 

وأوضح: "آخر فترة ليا فى اتحاد الكرة كانت أصعب فترة فى حياتى الإدارية داخل الجبلاية، ولم أكن أنا أو باقى أعضاء المجلس ذا علاقة مباشرة بالمنتخب، وكان هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد مشرفين على المنتخب فى كأس الأمم 2019، ومع خروج الفراعنة فوجئنا بأبو ريدة يستقيل من منصبه ويناشد باقى أعضاء المجلس يبقوا قد المسئولية ويمشوا ويمنحوا الفرصة للوجوه الجديدة".


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مسار 2020 لمترو دبي بأربع محطات جديدة

قبل نهاية العام.. أسعار زوتى 2020 في مصر.. صور

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان جميلة عوض في أحدث ظهور لها