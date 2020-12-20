وزير الرياضة: لا أعرف سبب إصابة لاعبي منتخب الشباب بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لا يعرف سبب إصابة لاعبي منتخب الشباب في تونس بفيروس كورونا.





وأشاد اشرف صبحي، بدور السفير المصري في تونس لدعم بعثة منتخب الشباب، قائلا: "تواصلت مع وزير الرياضة التونسي، وبعدها تواصلت مع وزير الطيران؛ وتم ارسال طائرة طائرة لعودة منتخب الشباب".





وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، إنه بالنسبة للجنة إدارة اتحاد الكرة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو الصفة والجهة التي تطبق القوانين واللوائح الخاصة بكرة القدم وبالتالي تم التواصل مع فيفا، وقرر تشكيل لجنة تسيير أعمال.





، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم دائما يساعد مصر في العديد من المواقف ودوره هو الحفاظ على الرياضة، مضيفا:" سأقابل أعضاء لجنة الاتحاد الدولي لكرة القدم في مصر لتكريمها علي مجهوداتها الفترة الماضية "." وأوضح اشرف صبحي علىمجهوداتهاالفترةالماضية





وتابع أشرف صبحي ، أن اللجنة الثلاثية الجديدة مستمرة في العمل لحين إجراء انتخابات اتحاد الكرة .