أشرف صبحي يكشف كواليس سفر منتخب الشباب وعودته من تونس.. فيديو

عمل مسحات لهم دائما، بالإضافة الي التزامهم بالإجراءات الاحترازية. قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن المنتخب المصري عاد من تونس الي ارض الوطن، لافتا الي انه كان يتم





وأضاف اشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، إن منتخب الشباب قام بعمل مسحة قبل يومين من سفرهم الي تونس ويوم سفرهم تم عمل مسحة اخري لهم وجميع المسحات ظهرت سلبية.





اشرف صبحي ، ان ربيع ياسين المدير الفني، طلب من اتحاد الكرة ان يسافر الي تونس مبكرا حتي يتم التكيف والمعايشة من قبل المنتخب لافتا الي المصابين من اللاعبين بفيروس كورونا كانوا 13 فقط . وأوضح



