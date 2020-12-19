أشرف صبحي يكشف كواليس سفر منتخب الشباب وعودته من تونس.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن المنتخب المصري عاد من تونس الي ارض الوطن، لافتا الي انه كان يتم عمل مسحات لهم دائما، بالإضافة الي التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف اشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، إن منتخب الشباب قام بعمل مسحة قبل يومين من سفرهم الي تونس ويوم سفرهم تم عمل مسحة اخري لهم وجميع المسحات ظهرت سلبية.
وأوضح اشرف صبحي ، ان ربيع ياسين المدير الفني، طلب من اتحاد الكرة ان يسافر الي تونس مبكرا حتي يتم التكيف والمعايشة من قبل المنتخب لافتا الي المصابين من اللاعبين بفيروس كورونا كانوا 13 فقط .
ونوه اشرف صبحي، إلى ان دور السفير المصري في تونس يعبر عن دور الدولة المصرية في الخارج والداخل، وقمت بالتواصل مع وزير الرياضة التونسي، وبعدها بالتواصل مع وزير الطيران؛ حتي تذهب طائرة لجلب أولادنا وتكون مجهزة.