ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: ننتظر خطاب الفيفا لحسم الأسماء المعينة للجنة اتحاد الكرة الجديدة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:24 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، من خطة الفيفا الموضوعة للانتخابات القادمة للجبلاية.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم إن، الفيفا وضع خارطة طريق لمدة عام تنص على توجيه الشكر للجنة الخماسية الحالية. 

وأضاف أنه لا يوجد أسماء مرشحة أو مطروحة حتى الآن، وننتظر خطابا آخر أو لجنة ستتقدم من الفيفا لحسم موقف الاتحاد المصري لكرة القدم. 

وتابع: "الفيفا يتعاون بشكل جيد مع الاتحاد المصري، لكن ما ستنص عليه لابد أن يتماشى مع مصالح مصر ولا يمسه أو يضره".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية الحالية القائمة بأعمال الإتحاد المصري لكرة القدم تم مد فترة استمراراهم في منصبهم مرتين وذلك للظروف التي حدثت خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: اعتماد لائحة النظام الأساسى من الفيفا وعرضها على الأندية خلال أيام

كواليس زيارة محمود الخطيب المفاجئة لاتحاد الكرة.. صور

بعد منع أحمد مرتضى .. عمرو الجنايني: نادي الزمالك على رأسي

بسبب توقيع والده ووجود كشط.. أحمد مرتضى منصور يغادر الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة

بداية أزمة منع أحمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة .. فيديو

شاهد.. أحمد مرتضى يروي تفاصيل منعه من حضور عمومية الجبلاية.. والجنايني يرد

ترشيحاتنا

رئيس بعثة منتخب الشباب يكشف موقف إقامة مباراة تونس العينات السلبية

أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي حققوا فوزا مستحقا على الزمالك

بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

بسبب فشل عملية التجميل .. وفاة عارضة أزياء شهيرة .. صور

سيدة ترسل رسائل اعتذار لجيرانها بعد إنجابها طفلها الثاني .. شاهد

أشرف الفيل ينتقد ملابس دعاء فاروق: الترتر الموجود على ملابسك حرام .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللوز في الفطار ؟

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم