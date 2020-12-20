صفقة بمليونى و400 ألف جنيه.. ضبط 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ومطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 30 ألف قرص مخدر بالإسكندرية ومطروح.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية - مطروح) من ضبط 20000 عشرون ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بالطريق الدولى الساحلى مطروح/ الإسكندرية بدائرة قسم شرطة مطروح.





وتم ضبط 10000 عشرة آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص (عاطل) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.





وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2.400.000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.