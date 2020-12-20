المنشآت الفندقية: تخفيضات الفنادق والقرى تصل لـ 50% بمبادرة "شتي في مصر"

قال هشام الشاعر، عضو مجلس المنشآت الفندقية، إن مبادرة "شتى فى مصر" ساهمت في تخفيض كبير بأسعار الطيران والفنادق، وخاصة خلال هذة الفترة التي تشهد إجازة نصف العام وأعياد الأقباط.





وأضاف هشام الشاعر، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن الفنادق والقرى السياحية لم تهدف للربح من خلال تلك المبادرة، ولكن الهدف الأساسي هو استمرار العمل، ومحاولة السيطرة على الخسارة والحفاظ على الربح الخاص بجميع الفنادق، لتستطيع دفع الأجور ورواتب للعاملين بها، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تقوم على تشجيع السياحة الداخلية فى مصر.





ولفت الشاعر، إلى أنه بدءا من اليوم يرسل مجلس المنشآت الفندقية الأوراق الخاصة بتلك المبادرة، ومن ثم ينتظروا الرد للموافقة على قواعدها، متوقعا الموافقة من الجميع.





وأكد عضو مجلس المنشأت الفندقية، أنه يوجد بعض التخفيضات بالفنادق تصل إلى 50%، حيث يبدأ تكلفة الفرد من 500 إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الفنادق ما بين 4 أو 5 نجوم، فى جميع المحافظات، متابعا أن وصل سعر طيران الأقصر وأسوان إلى 1500 جنيه ذهاب وعودة، بينما وصل إلى 1750 جنيها ذهاب وعودة إلى شرم الشيخ.





وفى سياق آخر أوضح أن تصريحات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى والتى جاءت على لسانه اليوم بـ إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي تؤكد موقف الدولة المساند للقطاع، لافتا إلى انه يستبشر خيرا رغم انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الحركة السياحية عالميا في ظل دعم الحكومة بكاملها للسياحيين.



