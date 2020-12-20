توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر.. صور

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد منذ قليل على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النيجر، لمواجهة فريق سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويغادر الفريق القاهرة في الثانية ظهر اليوم بطائرة خاصة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة نيامي.



