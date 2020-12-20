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مرأة

بمكون واحد.. تخلصي من مشاكل البشرة والشفايف

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة للعسل لبشرتك فهو يعمل على حبس الرطوبة في البشرة ويجعلها ناعمة ورطبة، خاصة إذا كانت بشرتك وشفايفك شديدة الجفاف..  إليك وصفات للعسل يقدمها موقع بولد سكاى، جربيها بنفسك. 

مقشر العسل للبشرة
ماذا تحتاجين

1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة الاستعمال: سخني العسل بين راحة يدك، ضعيه على وجهك بالكامل.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اشطفيه جيدًا لاحقًا.
استخدمي هذا العلاج كل يوم للحصول على بشرة ناعمة ومرطبة.

مقشر العسل للجلد الميت

تدليك الجلد بالعسل يزيل خلايا الجلد الميتة والأوساخ الأخرى من مسام بشرتك مما يجعلها نظيفة وناعمة، والخصائص المضادة للبكتيريا لصودا الخبز تحافظ على البكتيريا الضارة في مكانها هذا العلاج مثالي للحفاظ على بشرتك منتعشة وجميلة.

ماذا تحتاج

1 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة كبيرة صودا الخبز

طريقة الاستعمال

اخلطي العسل وصودا الخبز في وعاء. خذ كمية كبيرة من هذا الخليط واستخدمه لفرك وجهك في حركات دائرية.
افركي وجهك لمدة 3-5 دقائق ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا.
اتبعي ذلك باستخدام مرطب.
استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

مقشر العسل للشفاه

يمنحك العسل الممزوج بالسكر مقشرًا مثاليًا لإزالة الجلد الميت  من شفتيك ، ويتركها ناعمة

تقق الشفاه
ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة عسل
2 ملعقة صغيرة سكر

 طريقة الاستعمال

في وعاء ، اخلطي كلا المكونين للحصول على خليط خشن.

ضعي هذا الخليط على وجهك بالكامل.

افركي شفتيك باستخدام هذا المزيج الخشن لمدة 3-5 دقائق.

اتركي الخليط على شفتيك لمدة 10 دقائق أخرى.

اشطفيه جيدًا واتركيه حتى يجف.

استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على شفاه ناعمة 
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