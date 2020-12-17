6 علاجات منزلية للبشرة الدهنية.. الشوفان والطماطم أبرزها

البشرة الدهنية تأتي نتيجة فرط إفراز الزهم من الغدد الدهنية، وتقع هذه الغدد تحت سطح الجلد، والزهم مادة دهنية مصنوعة ليست كلها سيئة لأنها تساعد في حماية وترطيب بشرتك والحفاظ على لمعان وصحة البشرة .





وقد يؤدي الإفراط في إفراز الدهون إلى البشرة الدهنية ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب، وقد تؤدي العوامل الوراثية أو التغيرات الهرمونية أو حتى الإجهاد إلى زيادة إفراز الدهون.





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تعد البشرة الدهنية وحب الشباب من التحديات التي يصعب التعامل معها، ومع ذلك غالبًا ما تقلل العلاجات المنزلية من الأعراض دون استخدام العقاقير الموصوفة أو نظم العناية بالبشرة باهظة الثمن.





قدم موقع healthline، 6 علاجات منزلية للبشرة الدهنية يمكنك تجربتها





- اغسل وجهك

الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية لا يغسلون وجوههم يوميًا، إذا كانت بشرتك دهنية يجب أن تغسل وجهك مرتين في اليوم لكن لا تبالغ في ذلك، تجنب الصابون أو المنظفات القوية، استخدم صابونًا لطيفًا مثل صابون الجلسرين.





- العسل

العسل هو أحد العلاجات الطبيعية للبشرة بفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمطهرة قد يفيد البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، يعتبر العسل أيضًا مرطبًا طبيعيًا لذا فهو يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد ولكن ليس دهنيًا، وذلك لأن المرطبات تستمد الرطوبة من الجلد دون استبداله.

لاستخدام العسل لعلاج حب الشباب والبشرة الدهنية ، ضع طبقة رقيقة على وجهك و اتركه يجف لمدة 10 دقائق ثم اشطفه جيدًا بالماء الدافئ.





-دقيق الشوفان

يساعد دقيق الشوفان على تهدئة الجلد الملتهب وامتصاص الدهون الزائدة، كما أنه يساعد على تقشير الجلد الميت عند استخدامه في أقنعة الوجه ، عادة ما يتم طحن دقيق الشوفان يمكن دمجه مع الزبادي أو العسل أو الفاكهة المهروسة مثل الموز أو التفاح أو البابايا، لاستخدام دقيق الشوفان على وجهك:

يُمزج نصف كوب من الشوفان المطحون مع الماء الساخن لتشكيل عجينة.

يضاف 1 ملعقة كبيرة من العسل.

دلكي وجهك بخليط الشوفان لمدة ثلاث دقائق. شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.

كبديل ، ضعي مزيج الشوفان على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.





- بياض البيض والليمون

بياض البيض والليمون علاج شعبي للبشرة الدهنية، يعتقد أن كلا المكونين يشد المسام، يساعد الحمض الموجود في الليمون والفواكه الحمضية الأخرى على امتصاص الزيت، وفقًا لدراسة أجريت عام 2008 ، يتمتع الليمون أيضًا بقدرات مضادة للبكتيريا ومع ذلك ، فإن هذا العلاج ليس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.





لعمل قناع بياض البيض والليمون:

يُمزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف القناع.

يُرفع بالماء الدافئ ويُترك حتى يجف





-اللوز

لا يعمل اللوز المطحون على تقشير بشرتك فحسب ، بل يساعد أيضًا في امتصاص الزيوت والشوائب الزائدة لاستخدام مقشر اللوز:

طحن اللوز الخام لعمل 3 ملاعق صغيرة.

أضف 2 ملاعق كبيرة من العسل الخام.

ضعيه على وجهك برفق وبحركات دائرية.

شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.

يمكنك أيضًا عمل قناع للوجه عن طريق طحن اللوز إلى عجينة قبل إضافة العسل. اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة. شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف. لا تستخدمه إذا كان لديك حساسية من الجوز.





-طماطم

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك وهو علاج منزلي شائع لحب الشباب، قد تساعد الأحماض الموجودة في الطماطم على امتصاص زيوت الجلد الزائدة وفتح المسام لعمل قناع الطماطم المقشر:

يُمزج 1 ملعقة صغيرة من السكر مع لب حبة طماطم واحدة.

يوضع على البشرة بحركة دائرية.

اتركي القناع لمدة 5 دقائق.

اشطفها جيدًا بالماء الدافئ واتركها حتى تجف.

يمكنك أيضًا وضع لب الطماطم أو شرائح الطماطم فقط على بشرتك.