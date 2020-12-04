علاج قشرة الوجه للبشرة الدهنية خلال 24 ساعة

علاج قشرة الوجه للبشرة الدهنية، التى يعاني منها البعض ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها قشرة الرأس، وهى حالة جلدية متقشرة ومثيرة للحكة تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، غالبًا ما توجد في فروة رأسك ، ولكنها يمكن أن تتطور أيضًا في مناطق أخرى من الجسم ، بما في ذلك أذنيك ووجهك .

على الرغم من انتشار قشرة الرأس ، يمكن أن تكون هذه الحالة الجلدية غير مريحة.

علاج قشرة الوجه للبشرة الدهنية

والخبر السار هو أنه بمجرد التعرف عليه ، يمكن علاج قشرة الوجه في المنزل. يمكن أيضًا علاج الحالات المستعصية من قبل طبيب الأمراض الجلدية، تعرفي على كيفية عمل كل من العلاجات وتغييرات نمط الحياة معًا للوقاية من قشرة الوجه.

خل التفاح (خفف بالماء أولًا باستخدام نسبة 1: 2 ، مما يعني 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح ممزوجًا بملعقتين كبيرتين من الماء)

زيت شجرة الشاي (مخفف بزيت ناقل ).

علاج قشرة الوجه للرجال

ما هي قشرة اللحية؟ قشرة الرأس هي حالة جلدية شائعة تميل إلى التأثير على فروة الرأس . ومن المعروف أنه يسبب احمرارًا في الجلد ، وغالبًا ما يسبب الحكة أيضًا. إذا كنت تعاني من قشرة الرأس ، فمن المحتمل أن تتمكن من رؤية قشور من الجلد في شعرك. يُطلق على قشرة الرأس أحيانًا اسم التهاب الجلد الدهني، يمكن أن يحدث نفس الشيء لشعر الوجه ، مما يتسبب في ظهور قشور بيضاء وحكة في لحيتك أكتشف العلاج.

يتعرض الكثير من الرجال لقشرة الوجه لذلك تقدم لهم علاج قشرة الوجه للرجال بشكل أمن وسريع وفعال ويعالج البشرة من جميع المشاكل.

جل الصبار

زيت جوز الهند (قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأنواع البشرة الأكثر جفافًا)

من المهم إجراء اختبار التصحيح قبل 48 ساعة على الأقل. جربه في منطقة أقل وضوحًا ، مثل داخل مرفقك.



التخلص من قشرة الوجه فى يوم واحد

يمكنك تجربة المنتجات التالية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC):

حمض الساليسيليك ، والذي يمكن استخدامه كتونر لإزالة الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة

كريم الهيدروكورتيزون ، والذي لا يمكن استخدامه إلا لبضعة أيام في المرة الواحدة

قشرة الوجه والحواجب

قشرة الوجه والحواجب لعلاجها عليك باستعمال الشامبو المضاد للقشرة ، والذي يمكنك استخدامه أثناء الاستحمام كغسول للوجه

مرهم لعلاج قشرة الوجه

كريم الهيدروكورتيزون ، والذي لا يمكن استخدامه إلا لبضعة

المراهم والكريمات التي تحتوي على الكبريت

العلاجات الطبية

علاج قشرة الوجه واحمراره

لمزيد من قشرة الوجه المستعصية واحمراره ، قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية كريمًا علاجيًا أقوى للمساعدة في ترويض M. globosa وإدارة الزيوت الزائدة. قد تشمل الخيارات:

بشرتي دهنية وبها قشور

في حين أن بعض الناس قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجلد الدهني ، فإن بعض عادات العناية بالبشرة يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في الوقاية من قشرة الوجه.

كريم لعلاج قشرة الوجه

كريم مضاد للفطريات بوصفة طبية

دواء مضاد للفطريات عن طريق الفم

الاستخدام المؤقت لكريم الهيدروكورتيزون بوصفة طبية

كورتيكوستيرويد (استخدام مؤقت فقط)

لا تحدث قشرة الرأس نفسها بسبب سوء النظافة ، ولكن قد يكون من المفيد اتباع نظام للعناية بالبشرة يركز على إزالة الأوساخ والحطام مع موازنة الزيت أيضًا.

علاج تقشير الوجه للبشرة الدهنية

اغسلي وجهك مرتين في اليوم. لا تفوتي الغسالات لمجرد أن بشرتك جافة. تحتاجين إلى إيجاد منظف مخصص لنوع بشرتك بدلًا من ذلك.

المتابعة بمرطب بعد التنظيف. قد تحتاج إلى كريم مرطب أكثر سمكًا كمرطب إذا كانت بشرتك جافة. لا تزال البشرة الدهنية بحاجة إلى الترطيب ولكن بدلًا من ذلك التزم بتركيبات خفيفة تعتمد على الهلام.

قشر مرة أو مرتين في الأسبوع. يمكن أن يتضمن ذلك منتج تقشير كيميائي ، أو أداة فيزيائية ، مثل منشفة. يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة الزائدة قبل أن تبدأ في التراكم على وجهك.

إدارة الإجهاد ، وبعد الحمية المضادة للالتهابات هي الطرق الأخرى التي قد تكون قادرة على مساعدة منع قشرة الرأس الوجه. تعمل هذه بشكل أفضل مع العناية بالبشرة، تكون قشرة الوجه محبطة ، لكن هذه الحالة الجلدية الشائعة يمكن علاجها.

العادات الجيدة للعناية بالبشرة هي أساس الحفاظ على قشرة الرأس ، لكن هذا لا يكفي في بعض الأحيان. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك بعض عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجلد الدهني.

تعتبر العلاجات المنزلية وعلاجات قشرة الوجه التي تصرف بدون وصفة طبية مكانًا جيدًا للبدء إذا كانت عادات أسلوب حياتك لا تعكس قشرة الوجه.

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أيضًا المساعدة في التوصية بعلاجات محددة من دون وصفة طبية أو وصفة طبية لالتهاب الجلد الدهني.

من الجيد دائمًا أن ترى مقدم رعاية صحية إذا لم تتحسن قشرة وجهك أو إذا ساءت على الرغم من العلاج.



مصدر المعلومات موقع هيلثي

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