ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يوزع الدفعة الثانية لأجهزة التابلت على العاملين بوحدات المتغيرات المكانية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:53 م
محافظ الشرقية يوزيع
محافظ الشرقية يوزيع الدفعه الثانية لأجهزة التابلت
Advertisements
محمد الطحاوي

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توزيع أجهزة التابلت على العاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية بمراكز (منشأة أبو عمر – صان الحجر – الحسينية – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – أبو كبير – الابراهيمية – ديرب نجم – العاشرمن رمضان) كمرحلة ثانية، لاستكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.


جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندسة سالي حسين مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ومندوبي الشركة المنفذة لمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.


اقرأ أيضا:

فحص 52 ألف مواطن راغبين في السفر للخارج بالمعمل الإقليمي في الزقازيق


وأوضح المحافظ أنه تم تسليم 11 جهاز تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الإنترنت وGPS للعاملين بالوحدات الفرعية بعد إنتهاء مدة التدريب المحددة على كيفية استخدام وتفعيل منظومة العمل الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وبالتعاون مع وزارة  التخطيط والتنمية  الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة العسكرية.

 

كما حرص المحافظ على الاستماع لشرح تفصيلي من مندوب الشركة المنفذة عن آلية عمل المنظومة الجديدة وكيفية إدخال المستندات الخاصة بتوثيق المتغيرات لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى.


أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الانجاز داخل المحافظة.


يذكر أن المحافظة قامت بتسليم 10 أجهزة تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الانترنت وGPS كمرحلة أولى للعاملين بوحدة المتغيرات المكانية واليوم إستكمال المرحلة الثانية لتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية على مستوى المحافظة.


وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات.

 

وأشار المحافظ إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎

محافظ الشرقية يوزع الدفعة الثانية لأجهزة التابلت على العاملين بوحدات المتغيرات المكانية
محافظ الشرقية يوزع الدفعة الثانية لأجهزة التابلت على العاملين بوحدات المتغيرات المكانية
محافظ الشرقية يوزع الدفعة الثانية لأجهزة التابلت على العاملين بوحدات المتغيرات المكانية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتزويرهم بيانات في محرر رسمي.. إحالة بعض العاملين ببني سويف إلى النيابة

صرف حافز إثابة لرئيس مركز ومدينة أولاد صقر ومدير الإدارة الفرعية للمواقف

محافظ الشرقية: انتصارات أكتوبر بعثت في نفوس المصريين روحا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي

محافظ سوهاج يسلم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي

لطلاب أولى ثانوي.. كيف تضمن اتصال التابلت بمنظومة التربية والتعليم قبل الامتحانات؟

للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري العباسية بأبوحماد

ترشيحاتنا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 23 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

الفيروس يتوغل.. إصابة محمد نجيب نجم الأهلي السابق بـ كورونا

مليارا جرعة.. بشرى من الصحة العالمية حول لقاحات كورونا

البحث عن لقاح حلال.. تطعيم كورونا يدخل دوامة "التحريم" في ذروة أزمة تفشي الفيروس

بمايوه محتشم .. شاهد شيما صابر في أحدث ظهور لها

بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات