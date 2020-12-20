محافظ الشرقية يوزع الدفعة الثانية لأجهزة التابلت على العاملين بوحدات المتغيرات المكانية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توزيع أجهزة التابلت على العاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية بمراكز (منشأة أبو عمر – صان الحجر – الحسينية – فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر – أبو كبير – الابراهيمية – ديرب نجم – العاشرمن رمضان) كمرحلة ثانية، لاستكمال تفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.





جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندسة سالي حسين مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ومندوبي الشركة المنفذة لمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.





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وأوضح المحافظ أنه تم تسليم 11 جهاز تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الإنترنت وGPS للعاملين بالوحدات الفرعية بعد إنتهاء مدة التدريب المحددة على كيفية استخدام وتفعيل منظومة العمل الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة العسكرية.

كما حرص المحافظ على الاستماع لشرح تفصيلي من مندوب الشركة المنفذة عن آلية عمل المنظومة الجديدة وكيفية إدخال المستندات الخاصة بتوثيق المتغيرات لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخرى.





أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الانجاز داخل المحافظة.





يذكر أن المحافظة قامت بتسليم 10 أجهزة تابلت بمشتملاته مدعم بخدمة الانترنت وGPS كمرحلة أولى للعاملين بوحدة المتغيرات المكانية واليوم إستكمال المرحلة الثانية لتفعيل المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية على مستوى المحافظة.





وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.‎