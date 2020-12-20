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فن

ليلى علوي تستمتع بترانيم عيد الميلاد من إحدى الكنائس.. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:44 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ليلي علوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 
وظهرت ليلي من إحدى الكنائس وعلقت قائلة: "من احتفالية كنيسة سان جوزيف، استمتعنا بترانيم عيد الميلاد المجيد بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما وفي ظل إجراءات احترازية مكثفة.. كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسلام".

يذكر أنه بدأ فريق عمل فيلم "ماما حامل" أمس، السبت، بطولة النجمين ليلى علوي، وبيومي فؤاد، في تصوير مشاهد العمل الجديدة في الشيخ زايد.

والعمل بطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوى، والفنان بيومي فؤاد، والذى يجسد دور زوج الفنانة ليلى علوي، وينجب منها طفلين، يؤدى دورهما حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهم أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، إضافةً إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامي مغاوري، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال بيومي فؤاد وهو من بطولة "عفريت ترانزيت" هو يضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

كان آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 2020.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن.

والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

وانضم الفنان محمد سلام لقائمة فيلم "ماما حامل".

من ناحية أخرى يشارك محمد سلام فى فيلم "وقفة رجالة"، للمخرج أحمد الجندى، وتأليف هيثم دبور، ويشارك فى بطولته كل من: ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقى والفنانة إيمان السيد.

وكان آخر أعمال محمد سلام فى السينما فيلم "الغسالة" لهنا الزاهد وأحمد حاتم، ومحمود حميدة وأحمد فتحى إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف عادل صليب، وعرض فى السينمات الفترة الماضية، وحقق نجاحا جماهيريا.

وتدور أحداث فيلم "الغسالة"، فى إطار كوميدى خيالى حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب فى العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها فى رحلاتهم.

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