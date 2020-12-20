ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

28 فبراير.. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام للمرافعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:59 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
محمد زهير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور علي كافة القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه. 

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات.

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. 4 سيارات زيرو في السوق المصرية

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات