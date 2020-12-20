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أخبار العالم

مساعدات كورونا.. الكونجرس يستعد لدعم الأمريكيين بـ900 مليار دولار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:53 م
الكونجرس
الكونجرس
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محمد علي
يستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على حزمة مساعدات جديدة لمكافحة آثار فيروس كورونا المستجد بـ900 مليار دولار، اليوم الأحد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

قال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر: "إذا استمرت الأمور على هذا النحو ولم يعق التصويت شيء، فسنكون قادرين على التصويت اليوم".

ويخطط قادة الكونجرس للموافقة على حزمة مساعدات من فيروس كورونا، تشمل 600 دولار مدفوعات مباشرة للأفراد ومبلغ تعويضي بدل بطالة يصرف بشكل أسبوعي بقيمة 300 دولار، ضمن إطار مشروع لإنفاق ما قيمته  1.4 تريليون دولار لتمويل البرامج الحكومية حتى سبتمبر 2021.

ينتهي تمديد التمويل في منتصف ليل الأحد، وبعد ذلك ستغلق الحكومة.

كان أعضاء الكونجرس قد تناولوا عددًا قليلًا من القضايا يوم  أمس السبت خلال نقاشهم لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإغاثة في مواجهة الوباء.

تأتي الحزمة البالغة 900 مليار دولار في الوقت الذي يحقق فيه الوباء أكثر زيادة مخيفة له حتى الآن ، حيث يقتل أكثر من 3000 شخص يوميًا ويجهد أنظمة الرعاية الصحية بأمريكا.

تتضمن الحزمة أيضًا صناديق توزيع اللقاحات وأموالًا للمستأجرين والمدارس والخدمات البريدية والأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
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