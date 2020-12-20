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أخبار البلد

السيسي يلتقي رئيس فودافون العالمية ويستعرض التعاون المشترك في تكنولوجيا المعلومات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأوضح الرئيس حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة "فودافون" العالمية في مصر، ودعم التعاون معها، في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، التي تمثل ركنًا أساسيًا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها في مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن المسار المتوازن والحكيم الذي انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفًا أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.
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