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رياضة

الشباب والرياضة: 1013 هدفًا بمنافسات الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:36 م
دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب " صورة أرشيفية"
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات  نتائج الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة  ، بإقامة 248 مباراة في 26 محافظة ، تحت شعار " مصر أولًا ..لا للتعصب".

وأنتهت 209 مباريات بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 39 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرز اللاعبون 1013 هدفًا، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا بـ 81 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السادس لدوري مراكز الشباب.

وتقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .
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