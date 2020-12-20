الشباب والرياضة: 1013 هدفًا بمنافسات الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات نتائج الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، بإقامة 248 مباراة في 26 محافظة ، تحت شعار " مصر أولًا ..لا للتعصب".





وأنتهت 209 مباريات بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 39 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرز اللاعبون 1013 هدفًا، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا بـ 81 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السادس لدوري مراكز الشباب.



