الإليزيه يكشف آخر تطورات حالة ماكرون الصحية

كشفت الرئاسة الفرنسية تطورات الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" ويخضع للعزل الصحي في المقر الرئاسي بفرساي.





قال الإليزيه إن حالة ماكرون "مستقرة" مقارنة باليوم السابق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





أكد الإليزيه في تصريح مقتضب للوكالة أن الرئيس الفرنسي بحالة صحية مستقرة مقارنة بيوم السبت، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.





أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس السبت استقرار حالة ماكرون مع استمرار ظهور نفس الأعراض عليه مثل الإرهاق والسعال الجاف والصداع، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات كانت مطمئنة.



