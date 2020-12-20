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تعليم

"عين شمس" تحقق ثلث إنجاز الجامعات في مشروع محو الأمية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:06 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تصدرت جامعة عين شمس ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020، ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة ودعم أ.د محمود المتيني، فضلًا عن الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة بقيادة دكتور إسلام محمد السعيد مدير المركز من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د.عاشور عمري، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع. 

ومن الجدير بالذكر أن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية (7644) دارسًا من إجمالي (24760) دارسًا هو إجمالي إنجاز كل الجامعات في دورة أكتوبر 2020، ما يعني أن جامعة عين شمس منفردة قد حققت ما يقرب من ثلث إنجاز كل الجامعات بنسبة 30.8% وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجامعة. ووجه السعيد الشكر والتقدير لقيادات جامعة عين شمس العريقة رئيسًا ونوابًا وعمداءً ووكلاء، و منسقي الكليات المشاركة في المشروع، ولفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ولجميع مدربي مركز تعليم الكبار الذين أخذوا على عاتقهم تأهيل طلاب الجامعة للعمل في مجال محو الأمية، و فريق عمل مركز تعليم الكبار على حسن صنيعهم وروعة تعاونهم الصادق . 

كما اختتم قائلا تحية إجلال وتقدير لك عزيزي الطالب..مستقبل مصرنا الوضّاء، وأمل جامعتنا الواعد..تحياتي وتقديري لكل جهود مخلصة تستهدف رفعة مصرنا الغالية وجامعتنا الرائدة.
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