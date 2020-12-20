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منوعات

الكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا أثناء منحه للمواطنين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون الذين يتتبعون عن كثب الآثار الجانبية المحتملة لأول لقاح مرخص لفيروس كورونا ، يوم السبت ، إنهم شاهدوا ما لا يقل عن ست حالات من ردود الفعل التحسسية الشديدة من بين أكثر من ربع مليون حقنة ، مما دفع أحد مستشفيات إلينوي إلى إيقاف التطعيمات.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال خبراء طبيون إن مادة كيميائية تسمى البولي إيثيلين جلايكول (PEG) ، وهو مركب يستخدم بشكل شائع في المسهلات ، "يمكن أن يكون السبب" في حدوث التفاعلات.


 ويعتبر  إيثيلين جلايكول هو أحد مكونات لقاح Pfizer وكذلك لقاح Moderna Inc الذي منح الضوء الأخضر  يوم الجمعة.


 لكن إدارة الغذاء والدواء قالت إن معظم الأمريكيين المصابين بالحساسية يجب أن يكونوا آمنين لتلقي اللقاح. 


 وقالت إن الأشخاص الذين عانوا سابقًا من ردود فعل تحسسية شديدة تجاه اللقاحات أو مكونات هذا اللقاح بالذات يجب عليهم تجنب تلقي اللقاح.

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