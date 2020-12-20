ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
اختار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ٢٠ لاعبا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الاثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها الخامسة من مساء الثلاثاء.

وضمت القائمة المختارة:


حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون 

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري 

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكري بنصف نهائي الكونفدرالية

تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

بيراميدز يتأخر أمام نهضة بركان بهدف في نهائي الكونفدرالية

نهائي الكونفدرالية.. بيراميدز يتأخر أمام نهضة بركان بهدف في الشوط الأول..صور

على رأسهم السعيد والشيخ.. قائمة فريق بيراميدز لمباراة الزمالك

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. لص غبي يتعرض للإصابة أثناء عملية سرقة

بعد التتويج بالبطولة الأهم في العالم.. رسالة تشجيع من زوجة بيج رامي للبطل

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي