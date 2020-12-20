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توك شو

لماذا تفتش الزوجة في تليفون زوجها؟ هدير سمير توضح ..فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:33 م
هدير سمير
هدير سمير
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عادل نصار
أكدت الإعلامية هدير سمير، أن الخصوصية بين الزوجين أمر مهم لحياة زوجية هادئة، مطالبة كل طرف باحترام خصوصية الآخر.

وتساءلت "سمير"، في حوارها ببرنامجها "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، "هل من حق الزوج أو الزوجة معرفة ما يحدث وتفاصيل ما في هاتف الطرف الآخر؟"، متابعة أن هنا تجد المرأة هذا الأمر من حقها.

وأضافت مقدمة برنامج "حبة كراميل"، "يرد الزوج ويقول أنا راجل البيت ولدي خصوصيات، وليس من حق الزوجة أن تفتش في هاتفي، والمرأة تقول أنك خارج البيت فرفوش وداخل البيت مكشر، يبقي لازم وراك حكاية وتلقيك عامل رقم سري لهاتفك".
 
وأشارت الإعلامية، إلى أن الثقة أساس أي علاقة بين الزوجين، وفي حالة اهتزاز هذه الثقة تقوم الزوجة في البحث والتفتيش خلف زوجها من أجل الإمساك بأي دليل للخيانة، وتقع المشكلة هنا بالفعل والعكس صحيح، مستدركة أن هذا الأمر ليس صحيحا دائما والشك لا يكون في محله وتقع المشكلة. 

وأكملت الإعلامية هدير سمير، "نسأل نفسنا هل من حق الزوجة تفتيش هاتف زوجها والعكس صحيح".


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