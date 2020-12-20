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توك شو

هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟.. أستاذ فقه يجيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:01 م
لعاب الكلب
لعاب الكلب
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسألة نجاسة الكلاب خلافية وليست من ثوابت الدين، ونحن نختار المذهب المالكي الذي يؤكد طهارة جسد الكلب من حيث الخلقة الإلهية ويتفق مع أن الله لا يخلق نجاسات، فالكلب طاهر من حيث الخلقة وهناك كراهية فقط لاستخدام الكلاب للرفاهية أو شرائه بمبالغ كبيرة ويدخل تحت بند الإسراف ولكن الواضح أنه لا يفسد الوضوء ولا نجاسة به.


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع بقناة صدى البلد، أنه تحدث في أكثر من كتاب عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد أن إنشاء جماعة أو تيار أو تنظيم محرم ومجرم شرعا وفقا لقول الله عز وجل «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ».


وتابع أن الأمر صريح وإنشاء الجماعات أو الانضمام إليها محرم ومجرم شرعا.

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