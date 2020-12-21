حاتم سليمان: سلالة كورونا الجديدة ليست أكثر شراسة من الأولى.. فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد في لندن ، إن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا تم التحقق منها في شهر سبتمبر الماضي وبالتالي تم التأكد أن هذه السلالات هي طفرة جديدة من فيروس كورونا.





وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان انجلترا من أكثر البلدان التي انتشرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا وليس هناك دليل ملموس ان السلالة الجديدة اكثر شراسة من السلالة الأولى من فيروس كورونا.





حاتم سليمان ، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا هي أكثر قدرة علي الانتشار وليس هناك تغير في أعراض الإصابة بفيروس كورونا الاول . وأوضحأنالسلالةأكثرأعراضالإصابة



