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هل توقف مصر الرحلات مع بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا .. مصر للطيران ترد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:49 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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حمزة شعيب
كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، موقف الرحلات مع بريطانيا بعد انتشار فيروس كورونا بها.

قال رشدي زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الشركة مازالت مستمرة في تشغيل الرحلات مع بريطانيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الاستعداد لأي توجه أو قرار من الدولة.

أضاف:" تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الماسك أو التباعد أو تقليل التعامل البشري مع الركاب وإصدار بطاقات الصعود بطريقة آلية.

ونوه إلى أن مصر للطيران قامت بتسيير رحلة خاصة أمس لعودة منتخب الشباب وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم التعامل بحرص وما ساعد في الأمر قلة عدد البعثة وتم عمل مسحة لطاقم الطائرة وستظهر النتيجة صباح الغد.
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