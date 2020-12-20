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توك شو

الصحة: السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم التوك شو
قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي ولا تختلف إلا في التركيب الجيني.

وأضافت نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن السلالات الجديدة التي ظهرت لفيروس كورونا ليست أكثر من تحور فيروس كورونا لافتة إلى أن جميع اللقاحات تراعي تحور الفيروس بمرور الوقت وظهور السلالات الجديدة لم تفاجئنا لأننا نتوقعها.

وأوضحت  مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن الوزارة سوف تنتهي قريباً من عمل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا وخلال أيام سنقوم بالبدء في إعطاء المواطنين للقاح فيروس كورونا.

وتابعت نهى عاصم، أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا لا تحتاج إلى بروتوكولات علاج جديدة عن التي تم وضعها في شهر نوفمبر الماضي.
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