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ميهونش عليا يتحبس.. أول تعليق لـ هاني شاكر بعد قبوله اعتذار حمو بيكا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:06 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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عادل نصار
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن تنازله عن الدعوى المقامة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بعيدة عن الفن، ولكنها مرتبطة بموضوع إنساني بحت.

وأضاف الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "حمو بيكا بعد تعديه على نقابة المهن الموسيقية، وتهديده بحرقها، قرر أعضاء مجلس النقابة أخذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة النقابة، وبالفعل اتخذنا الإجراءات القانونية، وصدر ضده حكم بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه".

وتابع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، "لن يهون عليه أن يسجن، وذلك لمصلحته الشخصية ولأسرته خاصة أنه تزوج حديثًا، واتفقت مع أعضاء النقابة على التنازل وعفا الله عما سلف، ليكون درسا له ولغيره قبل أن يتحدث بكلام غير محترم عن النقابة وأعضاء المجلس".

كانت نقابة الموسيقيين، أصدرت بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبوله اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالى: "فى ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول فى حق أمير الغناء الفنان هانى شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هانى شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الإعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامى بالتنازل عن الدعوى حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".

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