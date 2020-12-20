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هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير وحقيقة تدهورها.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن الحالة الصحية لمحمد منير جيدة، وأصبحت أفضل نوعًا ما، لافتًا إلى أنه كان يعاني من الإجهاد بسبب الألبوم الجديد.

وأكد "شاكر" خروج محمد منير من المستشفى وهو حاليًا في منزل، لافتًا إلى أنه وفقًا للإرشادات الصحية سيظل الكينج في منزله لفترة زمنية.

وشدد  الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على أنه لا صحة لما تردد عن تدهور الحالة الصحية لمحمد منير.


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