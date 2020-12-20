6 وجبات يوميا .. ما لا تعرفه عن حياة بيج رامي وسبب تحقيق الإنجاز العالمي

أذاعت قناة «الغد» تقريرا مصورا عن كواليس من حياة البطل المصري رامي السبيعي ، الشهير بـ "بيج رامي"، بعد فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020" العالمية لكمال الأجسام، وأنواع الأطعمة التي يتناولها خلال يومه.





وأظهر التقرير، أنه النجم العالمي يبدأ يومه في الثامنة صباحا، ويتناول في وجبة الصباح بطاطس ودجاج، متابعا أنه يتناول 6 وجبات في اليوم، ومنها 3 قبل التمرين، و3 بعد التمرين.





وأضاف بيج رامي، أن التمثيل الغذائي من شخص لآخر ولذلك كل أسبوع يتغير برنامج الأكل، ووقت التجهيز ووقت البطولة عامل مهم في موضوع التمثيل الغذائي وبرنامج الأكل.



