ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

6 وجبات يوميا .. ما لا تعرفه عن حياة بيج رامي وسبب تحقيق الإنجاز العالمي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:16 م
بيج رامي
بيج رامي
Advertisements
عادل نصار
أذاعت قناة «الغد» تقريرا مصورا عن كواليس من حياة البطل المصري رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بعد فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020" العالمية لكمال الأجسام، وأنواع الأطعمة التي يتناولها خلال يومه.

وأظهر التقرير، أنه النجم العالمي يبدأ يومه في الثامنة صباحا، ويتناول في وجبة الصباح بطاطس ودجاج، متابعا أنه يتناول 6 وجبات في اليوم، ومنها 3 قبل التمرين، و3 بعد التمرين.

وأضاف بيج رامي، أن التمثيل الغذائي من شخص لآخر ولذلك كل أسبوع يتغير برنامج الأكل، ووقت التجهيز ووقت البطولة عامل مهم في موضوع التمثيل الغذائي وبرنامج الأكل.

وقدم "بيج رامي" نصائح غذاء لـ الشباب المهتم برياضة كمال الاجسام للحصول على جسم مثالى، كما وجه بنصائح مهمة جدا للمبتدئين، محذرا من أنظمة الأغذية، خاصة أن الأنظمة تتغير من شخص لأخر، خاصة المقبلين على البطولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حصد مستر أولمبيا.. المصريون يدعمون بيج رامي

وكيل رياضة البرلمان يهنئ البطل بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا

الاتحاد المصري لكمال الأجسام يوضح حقيقة عدم إدراج بطولة بيج رامي دوليا

أول تعليق من Big Ramy بعد تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

عباس أبو الحسن مهنئا بيج رامي: مبروك أول مستر أولمبيا مصري

إحباط وإصابة بفيروس كورونا .. مشوار بيج رامي وقصة استبعاده من مستر أولمبيا وعودته للتتويج

ترشيحاتنا

سحب الرخصة إداريا.. المرور تكشف حقيقة مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني ..فيديو

بعد فوز هدف قفشة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. خالد الغندور لـ متابعيه: هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف

دعاء عند سماع أذان المغرب لقضاء الحوائج.. ردده على أكبر المستحيلات لتتحقق

بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

بعد الحصول على نفقة 270 ألف من أحمد سعد.. وصلة رقص حارة لـ سمية الخشاب

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها