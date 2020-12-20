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توك شو

أول ما قاله Big Ramy بعد التتويج بـ مستر أولمبيا.. زوجته تكشف .. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بيج رامي
بيج رامي
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عادل نصار
كشفت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، تفاصيل أول مكالمة دارت بينها وبين زوجها عقب التتويج ببطولة مستر أوليمبيا 2020.

وعبرت عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج ten news، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأحد، عن عميق فرحتها بفوز زوجها بهذه البطولة الهامة في مجال رياضة كمال الأجسام.

وقالت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي، إن زوجي تحدث معي بمجرد تتويجه بالبطولة، متابعة أنه :"كلمني أول لما نزل من على المسرح على طول، وقال لي الحمد لله حلمنا اتحقق وحلم 9 أعوام اتحقق".

وأضافت مروة عبد الله زوجة البطل العالمي رامي السبيعي: "البطل المصري وقت المكالمة نفسيا كان مبسوط، وقال أنا عملت اللي عليا، وظهرت بالمستوى اللي كان نفسي أظهر بيه من زمان، وربنا كلل تعبي بالفوز الكبير".

وحقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ"بيج رامي") بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية.

ونشر "بيج رامي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بينما يتوج بلقب البطولة الأكبر في رياضة كمال الأجسام حول العالم، وكتب في منشوره: "النصر لنا".

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