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رياضة

إحباط وإصابة بفيروس كورونا .. مشوار بيج رامي وقصة استبعاده من مستر أولمبيا وعودته للتتويج

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:47 م
بيج رامي يتوج بلقب
بيج رامي يتوج بلقب مستر اولمبيا
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عمرو ابوبكر
توّج البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.


إنجاز مصري رائع ضرب مثالًا واضحًا للتحدى وإثبات الذات، لأنه في 9 أكتوبر الماضى أعلن بيج رامى إصابته بفيروس كورونا، وضياع فرصة تأهله رسميًا لبطولة مستر أولمبيا 2020.


- مشوار بيج رامي في كمال الأجسام

سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أولمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.


ودوّن رامي أول ظهور له في البطولة الأكبر مستر اولمبيا في عام 2013، وتمكن وقتها من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين.


وشارك رامى فى مستر أولمبيا للمحترفين أعوام: 2014 (مركز سابع)، و2015 (مركز خامس) و2016 (مركز رابع)، وبدأ في تجهيز نفسه على أعلى مستوى ولكن لم يحالفه الحظ عام 2017 الذي وصل فيه إلى المركز الثاني وكان بمثابة احباط كبير له ولمتابعيه.


- إصابة بيج رامى بفيروس كورونا

أعلن"بيج رامي" في أكتوبر الماضي، اصابته بفيروس كورونا، وكتب وقتها "الأمر خارج عن إرادتي تمامًا، بقيت 5 أشهر عالقًا في دبي بعد إلغاء أرنولد أستراليا والآن ضاعت فرصة كبيرة أخرى للتأهل للأولمبياد، لكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض إذا كان الأمر يتعلق بي فقط سأذهب وأتنافس".


وبعد شفاء رامي السبيعي من فيروس كورونا ونجاحه في محاربة " الفيروس الصغير" على حد وصفه، تلقى دعوة من أجل المشاركة في "مستر أولمبيا 2020"، ليكتب التاريخ ويصنع الحدث ويُتوج بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في التاريخ.

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