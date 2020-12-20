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اكتشاف مفاجئ .. نوع توابل يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:30 م
فوائد السماق
فوائد السماق
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نهى هجرس
يستخدم السماق كتوابل وعلاجات عشبية منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات متعددة، وهو غني بالعديد من المركبات الحيوية مثل الفلافونويد وأحماض الفينول والكيرسيتين وحمض الغاليك والكايمبفيرول،

 المركب الفعال الرئيسي في السماق هو التانين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة القوية.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد السماق على الصحة...

1. قد يمنع الإصابة بعدوى COVID-19
وفقًا لدراسة ، يمكن أن تكون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في السماق مثل التانينات والفلافونويد والبوليفينول فعالة في علاج عدوى COVID-19، يمكن أن يساعد النشاط المضاد للفيروسات ، ومضاد التخثر ، ومضاد للدم ، ومضاد الالتهاب ، ووقاية الكبد ومضاد الأكسدة للعشب في تقليل الحمل الفيروسي والحماية من أعراضه ومضاعفاته المختلفة. 

2. يعالج مرض السكري 
وفقا لدراسة ، يرتبط استهلاك السماق بانخفاض في حالة نسبة السكر في الدم لمرضى السكري من النوع 2، ويساعد السماق على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم ، ويعيد مستوى الجلوكوز في الدم إلى حالته الطبيعية ، كما يمنع تلف البنكرياس بسبب نشاطه المضاد للأكسدة. 

3. يقلل آلام العضلات 
أظهرت دراسة أن شرب عصير السماق يساعد في تخفيف آلام العضلات الناتجة عن التمارين المكثفة مثل التمارين الرياضية، يوفر العشب أيضًا تأثيرًا وقائيًا للعضلات بسبب وجود مركبات الفينول. 




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