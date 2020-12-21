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طريقة عمل الرز باللبن مثل المطاعم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
طريقة عمل الرز باللبن
طريقة عمل الرز باللبن مثل المطاعم
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة عمل أرز باللبن.

المكونات..
1ك لبن جاموسى 
ربع ك سكر أبيض 
ربع ك أرز أبيضكيس فانليا
كيس نشا 50ج
كوب ماء صغير
مكسرات أو آيس كريم

طريقة تحضير أرز باللبن..
يوضع اللبن ومعة الأرز فى إناء على نار هادئة ويقلب ببطء مع الاستمرار حتى يظهر الأرز فى الأعلى ويكون قد استوى.

اخلط النشا والفانليا بالماء ثم أسكبهم على الأرز باللبن والتقليب بإستمرار ثم إطفئ النار ثم ضع السكر مع التقليب.

يتم غرفة فى أطباق وبعد ثلاث دقائق يتم التذويق.

يدخل فى الثلاجة بعد زوال حرارتة لمدة ساعتين.

وبالهنا والشفا 
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