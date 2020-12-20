كارثة.. إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم، الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي تفشت في بريطانيا.





وأوقفت دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها أسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.





وأضاف أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أنها أكثر فتكا أو يسبب مرضا أكثر خطورة، أو أن اللقاحات ستكون أقل فعالية ضدها"، وهي معلومات متوافقة مع ما جاء في توضيح لمنظمة الصحة العالمية.





وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن "العلامات الأولية التي توضح أن السلالة الجديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسهولة أكبر بين الناس، والمعلومات الأولية التي تشير إلى أنها قد تؤثر على أداء بعض الاختبارات التشخيصية".



