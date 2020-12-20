إيران وتركيا تحظران الرحلات القادمة من بريطانيا

أعلنت تركيا وايران حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة الأكثر عدوى لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها هولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا قدوم المسافرين عبر الرحلات الجوية من بريطانيا.

وظهرت سلالة جديدة معدية مماثلة من الفيروس في جنوب إفريقيا، والتي يبدو أنها تشترك في بعض الطفرات التي شوهدت في البديل البريطاني.









وقال موج سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، مستشار علمي للحكومة البريطانية، إن تقدير القابلية الأكبر للانتقال للمتغير البريطاني - وضع المسؤولون الرقم 70 في المائة - يعتمد على النمذجة ولم يتم تأكيده من خلال التجارب المعملية.









وأضاف "بشكل عام ، أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من البيانات التجريبية". متابعا "لا يمكننا استبعاد حقيقة أن بعض بيانات قابلية النقل هذه قد تكون مرتبطة بالسلوك البشري."