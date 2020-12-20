تجاوزنا 600 إصابة يوميا.. خبير أوبئة يعلن موعد ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا ستكون فى آخر شهر ديسمبر ويناير، ومع بداية الشهر القادم ستكون نسب الإصابات أعلى عن سابقتها.





وأكد أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر فى ازدياد، مشيرا إلى أن الموجة الثانية التى بدأت فى شهر نوفمبر لم يضعف بها الفيروس، بل إنها مثلها مثل الموجة الأولى.

وأضاف "عنان"، أنه يوجد مرضى بالمستشفيات لهم أعراض حادة بفيروس كورونا، والدولة اتخذت احتياطاتها فى الموجة الثانية عن الموجة الأولى، إلا أنه يجب الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أنه من الملاحظ أن هناك تهاون من الجمهور على الموجة الثانية من كورونا، مشددا على إرتداء المواطنين للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى وغسل اليدين والنظافة المستمرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتركز الناس بالأماكن المغلقة.

وأكد خبير الأوبئة، أنأعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر فى ازدياد، مشيرا إلى أن الموجة الثانية التى بدأت بشهر نوفمبر لم يضعف بها الفيروس، بل إنها مثلها مثل الموجة الأولى.



