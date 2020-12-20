ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بساكي: بايدن لن يناقش قضية هانتر مع المرشحين لمنصب النائب العام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:13 م
بايدن
بايدن
Advertisements
على صالح
بدأ مكتب المدعي العام بولاية ديلاوير تحقيقًا في قضية هانتر، نجل نائب الرئيس السابق، والرئيس الامريكي القادم؛ لاحتمال اتهامه بالتزوير الضريبي، وسط تدقيق بشأن علاقاته التجارية في الصين وأوكرانيا.


وشاركت المعينة من قبل جو بايدن للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد، بقولها إن الرئيس القادم لن يناقش أي تحقيق مع ابنه هانتر مع أي من المرشحين الذين يفكر فيهم لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة.


ولن يناقش الأمر مع أي شخص يفكر فيه لهذا الدور ولن يناقشه مع المدعي العام في المستقبل، وأشار بساكي إلى أن الأمر متروك لصلاحيات المدعي العام المستقبلي في إدارته لتحديد كيفية التعامل مع أي تحقيق.


وأكدت أن الرئيس المنتخب "سيشرف على إدارة مستقلة"، وأن هذا الشخص سيكون "شخصًا على أعلى مستوى من النزاهة".


ويبحث مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير حاليًا في قضية هانتر بايدن لاحتمال وجود احتيال ضريبي، وعلاقاته بالشركات الأجنبية وخطط محتملة لغسيل الأموال، في حين يُزعم أن ترامب يفكر في تعيين مستشار خاص؛ لضمان استمرار التحقيق حتى عندما يكون خارج المنزل.
 

وفيما يتعلق بمحامي ديلاوير الأمريكي ديفيد فايس، الذي سيقود التحقيق ، تصر بساكي على أن هذه مسألة شخصية ثانوية، حيث إن الفريق الانتقالي لديه مناصب مهمة أخرى لشغلها أيضًا.


في وقت سابق، قال بايدن لمضيف برنامج "Late Show" ستيفن كولبير أن التحقيق مع ابنه "اعتاد على الوصول إلي" "نوع من اللعب الشرير". وأوضحت بساكي أن استخدام بايدن لـ "اللعب الشرير" هو إشارة إلى تسييس التحقيق ، وليس التحقيق نفسه.


وتأتي هذه التطورات في أعقاب خلاف في أكتوبر، حيث نشرت صحيفة نيويورك بوست مقالًا عن رسائل البريد الإلكتروني المزعومة التي تلقاها هانتر بايدن ظاهريًا من مسؤول كبير في شركة الطاقة الأوكرانية بوريزما، كما زُعم أثناء وجوده في مجلس إدارتها. 


كما أثارت رسائل البريد الإلكتروني المبلغ عنها، والتي يُزعم أنها جاءت من جهاز كمبيوتر محمول يُزعم أنه يخص هانتر، تساؤلات حول تعاملاته مع الشركات الصينية. 


ويُقال إن المجموعة المزعومة من الرسائل المسربة قد ألمحت إلى أن والده جو بايدن كان متورطًا في الشؤون التجارية لابنه، على الرغم من أن الرئيس المنتخب قد دحض هذه الفكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيسبوك يتستر على فضيحة تهدد نجاح جو بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية

تدخل روسى.. جهات سيادية أمريكية تحقق في مزاعم فساد هانتر بايدن

ترامب: عائلة بايدن مليئة بالفساد ويجب وضعهم في السجن

التفاصيل الكاملة لفضيحة فساد جو بايدن ونجله هانتر.. صفقات تجارية مشبوهة واستغلال نفوذ.. ورسائل مسربة تكشف علاقات المرشح الديمقراطي برجل أعمال أوكراني متهم بالاحتيال

الاستخبارات الأمريكية تكشف بيانات مهمة عن نجل بايدن وتسريبات من حاسبه الشخصي

بومبيو: تويتر غير محايد وسياسته بشأن الأحداث العالمية خطيرة

ترشيحاتنا

حسام حسني يكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة مصر

أشرف قاسم يكشف موقف مصابي الزمالك بفيروس كورونا.. وموعد حضور جازيللي التشادي

كيف يدخل ملك الموت بيتا فيه كلب والملائكة يمتنعون؟ الإفتاء تجيب

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

هل سلالة فيروس كورونا الجديدة موجودة في مصر؟ استشاري يجيب

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة