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رياضة

وكيله: جيرالدو لن يرحل من الاهلي ولا توجد عروض مقدمة للاعب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
جيرالدو
جيرالدو
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عمرو ابوبكر
أعلن هشام بن صالح، مدير أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي المصري، بقاء اللاعب في الموسم الجديد.

وقال بن صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن جيرالدو مستمر في الموسم الجديد، وهو أحد أوراق الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وشارك في لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي أو مع اللاعب حول رحيله، ومدربه يشركه في المباريات وبالتالي فهو مستمر ولن يرحل".

وأكد أن جيرالدو لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط، موضحًا أن اللاعب سعيد بالتواجد في القلعة الحمراء وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019، قادمًا من بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وقال هشام بن صالح: "جيرالدو لاعب دولي ويلعب في الأهلي المصري وقيمته ثابتة في المنتخب، وهو لن ينتقل لناد يحصل فيه علي مقابل مادي أقل مما يحصل عليه في الأهلي وهو شرطه الوحيد".

وأضاف: "من رأيي جيرالدو سيلعب في الأهلي داخل مصر أو سينتقل إلى الخارج ولن يلعب في أي ناد أخر داخل مصر".

ونفى بن صالح وجود عروض حالية للاعب، أو رغبة اللاعب في الرحيل سواء للدوري البرازيلي او لفريقه القديم.
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